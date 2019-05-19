، شاهد.. "بلدية البشائر" و"فرقة الطرق" تُزيلان مخلفات السيول ،

محمد بن مسعود - الدمام - الهلال الأحمر يباشر حادث انزلاق سيارة وينقل قائدها للمستشفى

باشرت فِرَق ميدانية تابعة لبلدية البشائر وفرقة تابعة لوزارة النقل، أعمال إزالة الحجارة والأتربة الناتجة عن جريان السيول وتجمعات الأمطار التي هطلت يوم أمس على البشائر.

ورصدت عدسة "الخليج 365" تمركز الفِرَق الميدانية في عدة مواقع في أنحاء مدينة البشائر، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أمس.

وتسببت الأتربة في انزلاق سيارة من نوع "هايلوكس" واصطدامها بحاجز حديدي، على إثره باشرت فرقة الهلال الأحمر، الواقعة، ونقلت قائد المركبة إلى مستشفى البشائر لتلقي العلاج.

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