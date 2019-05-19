، بعد 35 عاماً .. "ليلة رمضانية" تجمع 100 طالب بمعلميهم في جدة ،

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احتفى أكثر من مائة طالب بمعلميهم في إحدى مدارس جدة رغم تخرجهم منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، حيث اعتادوا في شهر رمضان من كل عام، الالتقاء بمعلميهم وتوثيق أواصر المحبة والعرفان بالجميل.
وحضر معلم كان يعمل بالمدرسة منذ عقود مضت من جمهورية مصر العربية خصيصاً لهذا اللقاء، فيما حضر مدرس آخر من مكة المكرّمة رغم ظروفه الصحية، وكان في مقدمة الحضور الشيخ عبدالله بصفر؛ الأمين العام السابق للهيئة العالمية للكتاب والسنة الأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز وإمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، وهو أحد خريجي المدرسة.
وتجاذب الحضور الذكريات الجميلة وترحموا على مَن مات، فيما ثمّن المدرسون للطلاب هذه اللفتة.
بعد 35 عاماً .. "ليلة رمضانية" تجمع 100 طالب بمعلميهم في جدةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-19
احتفى أكثر من مائة طالب بمعلميهم في إحدى مدارس جدة رغم تخرجهم منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، حيث اعتادوا في شهر رمضان من كل عام، الالتقاء بمعلميهم وتوثيق أواصر المحبة والعرفان بالجميل.
وحضر معلم كان يعمل بالمدرسة منذ عقود مضت من جمهورية مصر العربية خصيصاً لهذا اللقاء، فيما حضر مدرس آخر من مكة المكرّمة رغم ظروفه الصحية، وكان في مقدمة الحضور الشيخ عبدالله بصفر؛ الأمين العام السابق للهيئة العالمية للكتاب والسنة الأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز وإمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، وهو أحد خريجي المدرسة.
وتجاذب الحضور الذكريات الجميلة وترحموا على مَن مات، فيما ثمّن المدرسون للطلاب هذه اللفتة.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
12:28 PM
أحدهما حضر من القاهرة والآخر جاء من مكة رغم ظروفه الصحية
احتفى أكثر من مائة طالب بمعلميهم في إحدى مدارس جدة رغم تخرجهم منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً، حيث اعتادوا في شهر رمضان من كل عام، الالتقاء بمعلميهم وتوثيق أواصر المحبة والعرفان بالجميل.
وحضر معلم كان يعمل بالمدرسة منذ عقود مضت من جمهورية مصر العربية خصيصاً لهذا اللقاء، فيما حضر مدرس آخر من مكة المكرّمة رغم ظروفه الصحية، وكان في مقدمة الحضور الشيخ عبدالله بصفر؛ الأمين العام السابق للهيئة العالمية للكتاب والسنة الأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز وإمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، وهو أحد خريجي المدرسة.
وتجاذب الحضور الذكريات الجميلة وترحموا على مَن مات، فيما ثمّن المدرسون للطلاب هذه اللفتة.
، بعد 35 عاماً .. "ليلة رمضانية" تجمع 100 طالب بمعلميهم في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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