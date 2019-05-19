، "الصحة" توضح عوامل الخطورة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت "الصحة" إن هناك عوامل عدة قد تؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهي: الوراثة، والتقدم في العمر، والسمنة، والأمراض المزمنة؛ كالسكري وغيره، إضافة إلى القلق والتوتر ونمط الغذاء غير الصحي، وكذلك الكسل وعدم ممارسة النشاط البدني، والتدخين.

وأبانت "الصحة"، عبر "إنفوجرافيك توعوي"؛ نشرته عبر حسابها على "تويتر" تزامناً مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، أن مضاعفات ارتفاع ضغط الدم قد تشمل فشلاً في القلب، وتمدُّد الأوعية الدموية، والسكتة الدماغية، وفقدان البصر "العمى"، والذبحة الصدرية، والفشل الكلوي.

ودعت مرضى ضغط الدم، إلى الحرص واستعمال الأدوية بشكلٍ صحيح، وأخذ علاج متكامل وفق إرشادات الطبيب.

تأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها "الصحة"؛ للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات الصحية السليمة.