انت الان تتابع تفاصيل خبر سفارة أبوظبي في إيطاليا تدعو اليهود لإفطار رمضاني! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:52 صباحاً - شاركت الجالية اليهودية بإيطاليا في "إفطار جماعي" أقامته السفارة الإماراتية في روما، وذلك في إطار التطبيع المستمر بين أبوظبي وتل أبيب.

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية إن السفير عمَر عبيد الشامسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، أقام حفل إفطار رمضاني "حضره رجال الدين من الفاتيكان والكنائس المسيحية الأخرى والمركز الثقافي الإسلامي والجاليات اليهودية".

وأضافت: إن هذا اللقاء جاء في "إطار إعلان دولة الإمارات عام 2019 عاماً للتسامح، وبهدف ترسيخ قيم التفاهم المتبادل بين الناس من مختلف الثقافات والأديان"، وكان من بين الحضور نويمي دي سيني، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية في إيطاليا.

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ونقلت عن رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية قولها: "أعتقد أنها أمسية مهمة، أن ننجح في أن يجلس الجميع حول المائدة.. فالجلوس حول طاولة واحدة يسهم في التعرف على تاريخ وثقافة الآخَر وعاداته وتقاليده".

وتشهد العلاقات بين أبوظبي و"تل أبيب" تطوراً غير مسبوق في الفترة الأخيرة، حيث تجاوزت اللقاءاتِ الدبلوماسيةَ السرية والعلنية بين الجانبين بصورة دورية، حتى تخطت العلاقات التجارية والاقتصادية المنفتحة، ووصلت إلى مرحلة "التطبيع في الجو" وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وقطعت الإمارات شوطاً كبيراً في علاقاتها الرسمية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقدمت بخطوات بعيدة عن أكثر الدول التي تلاحقها في ملعب "التطبيع"، وعلى رأسها السعودية والبحرين وحتى مصر، التي تقيم علاقات رسمية مع "إسرائيل".