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حدث في 14 رمضان .. بداية حكم العباسيين في دمشق وتشييد الأزهر
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.
وشهد اليوم 14 رمضان في التاريخ العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.
العباسيون في دمشق
في مثل هذا اليوم عام 132 هجرية، دخل العباسيون مدينة دمشق عاصمة الأمويين، بما يعلن بشكل نهائي انهيار الدولة الأموية بعد عمر دام أقل من قرن، ليتسلم العباسيون زمام الأمور لمدة وصلت إلى خمسة قرون.
مقتل الزكية
وحدث في 14 رمضان من عام 145 هجرية، مقتل محمد النفس الزكية بالقرب من المدينة المنورة على يد جيش أبي جعفر المنصور، بعد أن ثار الأول على العباسيين.
فتح سرقوسة
في مثل هذا اليوم عام 264 هجرية، فتح المسلمون مدينة سقروسة في جزيرة صقلية، والتي كانت قد شهدت دخول جيوش المسلمين في ذلك الوقت.
بدء تشييد الأزهر
في مثل هذا اليوم عام 359 هجرية، وضع حجر الأساس لتشييد الجامع الأزهر، والذي استمر بناؤه مدة عامين تقريبًا.
وفاة كوكبوري
وحدث في 14 رمضان أيضا من العام 630 هجرية، وفاة مظفر الدين كوكبوري، وهو أمير أربيل وأحد أهم القادة الذين عاونوا صلاح الدين الأيوبي في جهاده ضد الصليبيين.
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