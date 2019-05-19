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بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة ومنتجات أخرى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
ونصت اللائحة المعدلة لنظام الضريبة الانتقائية، التي نشرتها الجريدة الرسمية، أمس، على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة ، 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و 100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.
يشار إلى أن المملكة بدأت تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بتاريخ 11 يونيو 2017، وذلك بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية، وطبّقتها دول الخليج في مواعيد متفاوتة.
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