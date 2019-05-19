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العمل تكشف الوقت المحدد وآلية التقديم على المساعدة المقطوعة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن الوقت المحدد للتقديم على المساعدة المقطوعة في حال عدم وجود دخل ثابت للمستفيد.
وجاء ذلك ردًا على مستفيد وجه سؤالاً عبر حساب خدمة العملاء قال خلاله: السلام عليكم هل هذه المادة من نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالمساعدة المقطوعة صحيح ”صرف المساعدة المقطوعة للحالات المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوى معاش الضمان ” ؟ إذا كان صحيحاً فاسمحولي إنه لا يطبق وهناك تلاعب”.
ورد حساب خدمة العملاء التابع للوزارة بقوله: “وعليكم السلام، عزيزي المستفيد: يتم التقديم على المساعدة المقطوعة بعد استلامها بسنة واحدة في حال عدم وجود دخل ثابت للمستفيد.
وأضافت الوزارة أنه في حال وجود دخل ثابت للمستفيد يتم التقديم بعد سنتين، ويتم التقديم في كل مره عن طريق مكتب الضمان الاجتماعي، شاكرين لك.
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