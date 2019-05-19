2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقدم لكم اليوم 14 رمضان طريقة تحضير أرز باللحم والحمّص على الطريقة السعودية باحترافية.

المكونات:

750 غ من لحم الغنم مع العظم

8 أكواب أو 2 لتر من الماء

حبتان من اللايم المجفّف

3 من عيدان القرفة٬ صغيرة الحجم

5 من أكباش القرنفل الكاملة

10 حبات من الهال الأخضر

½ ملعقة طعام من الكمون المطحون

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

2 ملاعق طعام من السمن

3 حبات متوسطة الحجم أو 500 غ من البصل٬ مفرومة

3 فصوص من الثوم٬ مسحوقة

1 علبة أو 450 غ من الحمّص المعلّب٬ والمصفّى

2 مكعبات من مرقة الخروف ماجي (الطعم الأصيل)

2½ أكواب أو 500 غ من الأرز البسمتي٬ المغسول والمصفّى

2 مكعبات مرقة لحم

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طريقة التحضير

يوضع الماء وقطع لحم الغنم في قدر كبير، ويُغلى المزيج وتُزال الرغوة عند ظهورها. يُضاف اللايم المُجفّف، والقرفة وكافة التوابل. يُغطّى القدر وتُترك على نارٍ خفيفة لمدة ½1 ساعة أو حتى ينضج اللحم. تُخرج قطع اللحم من القدر وتوضع جانباً.

يُحمّى السمن في قدر كبير، ويُضاف البصل ويُطهى مع التحريك لمدة تتراوح بين 5 و7 دقائق أو حتى يكتسب لوناً بنياً ذهبياً. يُضاف الثوم ويُحرك لمدة دقيقة.

يُضاف الحمّص، ومكعّبا مرقة الدجاج ماجي ، وقطع اللحم المطبوخة مع المرقة. يجب أن تكون المرقة بمقدار 4 أكواب أو 1000 مل. يُضاف المزيد من الماء إذا ما دعت الحاجة.

تُغطى المكوّنات بالأرز وتُطهى على نارٍ خفيفة لمدة تتراوح بين 25 و30 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.