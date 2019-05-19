تنبيه من الأرصاد بهطول أمطار على منطقة مكة المكرمة

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان, والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران ، جازان، عسير ، الباحة ، الرياض ، القصيم ,حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.