وزارة الدفاع تفتح باب القبول لخريجي الثانوية للالتحاق بالكليات العسكرية

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق (1440/09/14هـ).

ودعت اللجنة الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (1440هـ) التابعة لوزارة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالالتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد (هنا الرابط)، للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

Advertisements

مع العلم بأن الطالب يستطيع التسجيل دون انتظار خروج نتائج اختبارات القدرات، التحصيلي، الكفايات حيث إن اللجنة المركزية سوف تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بهذا الخصوص.

وشددت اللجنة على أن اختبار (الكفايات) شرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.