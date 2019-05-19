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2019-05-19 حماية المستهلك تدعو لتقديم شكاوى ضد البقالات في هذه الحالة متابعات الخليج 365 - الرياض دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين ‏لتقديم شكاوى ضد البقالات والمراكز والأسواق التي تتجاهل وضع ترمومتر في الثلاجات للتعريف بدرجة حرارة المنتج. Advertisements ونصحت الجمعية المواطنين في حال مخالفة ذلك من قِبل المحال والأسواق تقديم شكوى من خلال تطبيق أمانة940. يُشار إلى أن درجة حرارة الثلاجة الزائدة أو المنخفضة عن الحد المطلوب قد تؤدي إلى فساد الطعام وتعمل عملية التبريد على تقليل تكاثر البكتيريا داخل الأطعمة، حيث إنها تتكاثر وبشكل سريع وقد تسبب لمتناولها بعض الأمراض ويتم ذلك في درجة حرارة معينة لذلك قد تؤثر درجة حرارة الثلاجة على صحة الأطعمة إذا لم يتم ضبطها بالشكل السليم.









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