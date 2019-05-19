الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عن توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس للسعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه للرجال والنساء في كليات الجامعة بالرياض والأحساء وفق التخصصات التالية:
كلية طب الأسنان:
– طب وأشعة الفم ( ذكور وإناث).
– طب صحة الفم والمجتمع ( ذكور وإناث).
– طب أمراض الفم والأحياء الدقيقة ( ذكور وإناث).
– طب الاستعاضة السنة ( ذكور وإناث).
– طب الأسنان التحفظي ( ذكور وإناث).
– طب أمراض الفم ( ذكور وإناث).
– طب الفم والآلام الفم والوجه ( ذكور وإناث).
– علم أشعة الفم ( ذكور وإناث).
– طب أسنان الأطفال ( ذكور وإناث).
– طب أمراض الفم والوجه والفكين ( ذكور وإناث).
– طب جراحة الفم والوجه والفكين ( ذكور وإناث).
– طب جذور وأعصاب الأسنان ( ذكور وإناث).
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالرياض:
– تقنية الارتواء القلبي ( ذكور وإناث).
– العلاج الوظيفي ( ذكور وإناث).
– العلاج التنفسي ( إناث ).
كلية الطب بالرياض:
– علم التشريح ( ذكور وإناث).
كلية التمريض بالرياض:
– تمريض صحة الأم وحديثي الولادة ( إناث فقط ).
كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالرياض:
– الأخلاقيات الحيوية ( ذكور وإناث).
– الوبائيات ( إناث ).
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالأحساء:
– الصحة العامة ( ذكور وإناث).
ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل المطلوب وأن يكون لائق طبياً.
وسيتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
وذلك في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم الأحد 14 / 9 / 1440 هـ .
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