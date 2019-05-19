شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على العابثين بمسجد حي الخليج بـ«طريف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد الموزن (طريف)

تمكنت شرطة محافظة طريف من القبض على أربعة احداث، بعد قيامهم بتخريب مسجد الشافعي بحي الخليج بمحافظة طريف بعد تدوال مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح التخريب والعبث الذي احدثوه بالمسجد.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس، بأن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث، حيث تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار، وأسفرت اجراءات البحث والتحري بتوفيق الله عن ضبط المتورطين في ذلك، ٤ أربعة احداث، وإيقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذ الاجراءات النظامية.