شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تنبه: أمطار رعدية على الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الطائف)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهًا بتكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، وتربة، ورنية، والمويه، وميسان, والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، واتباع التعليمات عبر الموقع الإلكتروني: www.998.gov.sa، أو بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.