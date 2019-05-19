شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على غالبية مناطق المملكة.. اليوم «الأحد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأحد)، يستمر هطول الامطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية واجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الاجزاء الساحلية منها وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الاوسط والشمالي و جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج..