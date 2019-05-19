السعودية | بالصور.. قرى النماص تكتسي باللون الأبيض

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شكرا لقرائتكم بالصور.. قرى النماص تكتسي باللون الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت قرية (آل قحطان) التابعة لمحافظة النماص (جنوب السعودية) هطول أمطار غزيرة وزخات من البرد كست المساحات الخضراء بالبياض، وكانت مغرية لعشاق التصوير لالتقاط عدساتهم وتوثيق اللقطات.
كما شهدت المدينة انخفاضاً في درجات الحرارة وجريان عدد من الأودية، فيما اعتبر السياح وزوار المنطقة أن هذه الأجواء أضفت لمسة جمالية على المكان وتساهم في زيادة عدد القادمين إلى هذه المصايف.
من جهتها أكدت الهيئة العامة للأرصاد أنه يستمر هطول الأمطار الرعدية على منطقة عسير الأحد، مصحوبة بزخات من البرد.
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