السعودية | ريم عبدالله في العاصوف تثير الإعجاب.. لهذ السبب!

شكرا لقرائتكم ريم عبدالله في العاصوف تثير الإعجاب.. لهذ السبب! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصلت نجمة الدراما السعودية، ريم عبدالله، التألق والحضور المتقن في الجزء الثاني من مسلسل "العاصوف"، وكان لافتًا أداؤها الآسر في الحوارات الثنائية التي تجمعها بالنجم ناصر القصبي، الذي يؤدي دور (خالد) وهي تلعب دور زوجته (جهيّر)، وإن كانت أغلب هذه المشاهد الثنائية متطرفة في حبكتها، فهي أحيانا تأخذ الطابع الكوميدي، أو تتجه إلى الصراع والتوتر الكلاسيكي بين رجل وزوجته التي تشك في نواياه، نظير مواقف قديمة، ويضطر لأن يقدم مبرراته في كل مرة، وما بين الابتسامة والدموع، تعد هذه المناكفات التي أحبها الجمهور، هي بمثابة مساحة لالتقاط الأنفاس بعيداً عن الصراعات الدرامية الأخرى المفتوحة في أكثر من اتجاه.

كما أن ريم سبق أن كشفت عن سر هذا التميز، الذي يكمن في شعور النجم القصبي بالمسؤولية بأن يعطي كل ممثل يقف أمامه المساحة لإظهار قدراته، ويحثه على بذل الجهد والتجلّي أثناء تمارين الأداء، وهذا الاهتمام يشمل المجموعة وتفاصيل العمل الذي يقف مشرفاً عليه.

ولا بد من الإشارة إلى أن ريم عبدالله في تجاربها الدرامية الأخيرة، يشهد أداؤها تطورًا ملحوظًا، من ناحية الحركة والصوت والانفعالات، وتستطيع أن تملأ الشاشة باقتدار، وبعد نحو 12 عاماً من إطلالتها الأولى على الشاشة، يراهن المشاهد السعودي اليوم على نجمة حقيقية ملهمة.