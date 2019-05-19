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تمكنت شرطة محافظة طريف من القبض على أربعة أشخاص تسللوا من النافذة لأحد المساجد الواقعة بحي الخليج، وقاموا بالعبث بالمسجد وتلطيخ الجدران باللبن وتكسير المايكروفون وكسر قفل الثلاجة، والعبث بمحتويات المسجد، بلا احترامٍ لحرمة الشهر وحرمة المسجد.
وذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، لـ "الخليج 365"، المقدم متعب الخميس؛ أن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرُّض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث؛ حيث تمّ على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار، وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي -بتوفيق الله- عن ضبط المتورّطين في ذلك، (4) أحداث، وتوقيفهم بدار الملاحظة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
لم يراعوا حرمة الشهر .. ضبط 4 أحداث عبثوا بمسجد في "طريف"بندر الدغمي الخليج 365 2019-05-19
تمكنت شرطة محافظة طريف من القبض على أربعة أشخاص تسللوا من النافذة لأحد المساجد الواقعة بحي الخليج، وقاموا بالعبث بالمسجد وتلطيخ الجدران باللبن وتكسير المايكروفون وكسر قفل الثلاجة، والعبث بمحتويات المسجد، بلا احترامٍ لحرمة الشهر وحرمة المسجد.
وذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، لـ "الخليج 365"، المقدم متعب الخميس؛ أن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرُّض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث؛ حيث تمّ على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار، وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي -بتوفيق الله- عن ضبط المتورّطين في ذلك، (4) أحداث، وتوقيفهم بدار الملاحظة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
11:19 AM
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
11:32 AM
لطخوا الجدران وقاموا بتكسير محتوياته والعبث بها .. وأُودعوا دار الملاحظة
تمكنت شرطة محافظة طريف من القبض على أربعة أشخاص تسللوا من النافذة لأحد المساجد الواقعة بحي الخليج، وقاموا بالعبث بالمسجد وتلطيخ الجدران باللبن وتكسير المايكروفون وكسر قفل الثلاجة، والعبث بمحتويات المسجد، بلا احترامٍ لحرمة الشهر وحرمة المسجد.
وذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، لـ "الخليج 365"، المقدم متعب الخميس؛ أن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرُّض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث؛ حيث تمّ على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار، وأسفرت إجراءات البحث والتحرّي -بتوفيق الله- عن ضبط المتورّطين في ذلك، (4) أحداث، وتوقيفهم بدار الملاحظة الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
، لم يراعوا حرمة الشهر .. ضبط 4 أحداث عبثوا بمسجد في "طريف" ،
المصدر : الخليج 365
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