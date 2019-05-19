، طقس الأحد.. الأمطار تتواصل بمعظم المناطق ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية)، كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
طقس الأحد.. الأمطار تتواصل بمعظم المناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-19
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية)، كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
19 مايو 2019 - 14 رمضان 1440
10:22 AM
رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، حائل، المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية)، كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، طقس الأحد.. الأمطار تتواصل بمعظم المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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