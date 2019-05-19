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أديب سعودي يطالب ببناء جدار فصل يعزل اليمن

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طالب الشاعر والأديب عبد الله علي الجبرين بإقامة جدار عازل يفصل الجمهورية اليمنية تماماً عن المملكة العربية السعودية.

واضاف بالقول": اسوأ ما في هذه الحياة أن تبتلى ‎بجار فقير وجاهل وحاقد ومريض نفسياً وسلوكياً، ومهما بذلت من جهد وأنفقت من مال من أجل تعليمه وعلاجه وتطويره فلن تفلح، وهذا هو حالنا من اليمن ، ليس من علاج لاتقاء شره سوى إقامة ،جدار على طول الحدود مراقب بالكمرات وابراج المراقبة وعزله تماماً"، بحسب " كريتر سكاي".

ووصف الجبرين اليمن بالفقر والجهل والحقد مشدداً على ضرورة بناء جدار يفصل بين المملكة واليمن على طول الحدود ومزود بكاميرات مراقبة

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