أديب سعودي يطالب ببناء جدار فصل يعزل اليمن

طالب الشاعر والأديب السعودية عبد الله علي الجبرين بإقامة جدار عازل يفصل الجمهورية اليمنية تماماً عن المملكة العربية السعودية.
واضاف بالقول": اسوأ ما في هذه الحياة أن تبتلى بجار فقير وجاهل وحاقد ومريض نفسياً وسلوكياً، ومهما بذلت من جهد وأنفقت من مال من أجل تعليمه وعلاجه وتطويره فلن تفلح، وهذا هو حالنا من اليمن ، ليس من علاج لاتقاء شره سوى إقامة ،جدار على طول الحدود مراقب بالكمرات وابراج المراقبة وعزله تماماً"، بحسب " كريتر سكاي".
ووصف الجبرين اليمن بالفقر والجهل والحقد مشدداً على ضرورة بناء جدار يفصل بين المملكة واليمن على طول الحدود ومزود بكاميرات مراقبة