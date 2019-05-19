السعودية: النيابة تستدعي رجل أساء لرجال الحد الجنوبي

استدعت النيابة العامة السعودية أمس السبت أحد الممثلين بتهمة الإساءة لرجال الحد الجنوبي على خلفية فيديو مسيء وتغريدات تحتوي على تجاوزات لفظية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً مسيء لرجال الحد الجنوبي بالإضافة لتغريدات احتوت على تجاوزات أوجب العقوبة، فيما تناقلت الأنباء أن الممثل المقصود هو أسامة سالمين، بحسب " الشرق الأوسط".

ياتي استدعاء سالمين بعدإعادة نشر حلقة كوميدية قدمها منذ عامين وقال فيه:"نرفه عنهم في الحرب، واحد يده مقطوعة خليه يجي يضحك“ وكتب أحد جنود الحد الجنوبي تغريدة عبرت عن امتعاضه من محتوى الحلقة:" للأسف أصبحت أنا وزملائي المصابين في الحد الجنوبي، وبالتحديد نحنُ من فقدنا أحد أطرافنا دفاعًا عن الدين ثم الوطن مثالاً للسخرية والكوميديا عند البعض مثل ”أسامة سالمين“، ظفر واحد فقدناه في الحد يسوا ألفًا من أشكالك".