السعودية: الخدمة المدنية تفوض وزارة التعليم بالإعلان عن 10.500 وظيفة

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية توافر فرص عمل للخريجين والخريجات بعد تنازل وزارة الخدمة المدنية عن صلاحيتها في التوظيف ونقل الإعلان والمفاضلة للجهات الحكومية.

وأفادت تقارير سعودية عن توفر 10.500 فرصة عمل للخريجين والخريجات خلال شهر رمضان الجاري على أن يبدأ التقديم عليها بعد إجازة عيد الفطر، مع توقعات بأن تحظى مرحلة رياض الأطفال باهتمام أكبر هذا العام، خاصةً بعد إسناد الصفين الأول والثاني الابتدائي لمرحلة الطفولة المبكرة.

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وكانت وزارة الخدمة المدنية السعودية قد أعلنت مسبقاً تفويضها وزارة التعليم بالإعلان عن الوظائف التعليمية والصحية والهندسية والإدارية، كما منحت صلاحيات التوظيف لوزارات الصحة، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم.

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وحددت الوزارة عدة ضوابط لممارسة صلاحيات التوظيف من أبرزها أن يتم الإعلان عن الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، وتحديد شروط كل وظيفة وفقاً لما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، بحسب "آربيان بزنس".

من جهته أكد المتحدث السابق باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف إعلان وزارة التعليم بشأن فرص العمل وكتب على صفحته الخاصة على تويتر:" حصرياً ومن مصادر خاصة.. إعلان الوظائف التعليمية خلال الأسبوع القادم أو بالكثير الذي يليه.. وعدد الوظائف تتراوح بين 9 آلاف إلى 10 آلاف وظيفة تعليمية مقسمة على الجنسين".

وأكد المنيف في تغريدات عبر موقع تويتر أن التقديم على الوظائف التعليمية عبر منظومة جدارة، مضيفاً أن هناك إعلانات وظيفية لوظائف إدارية قريبة جدًّا لعدد من الجهات الحكومية، موضحاً أن المعلومات الواردة لديه تخص فقط الوظائف التعليمية والإدارية.