أقام لهم مأدبة بقصره في سكاكا
أقام أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمس السبت، بقصره بمدينة سكاكا، مأدبة إفطار لأبنائه الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دار الرعاية الاجتماعية.
وتناول أمير الجوف معهم وجبة الإفطار، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وارتسمت على وجوه الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة البسمة والفرحة بهذا اللقاء، ودعوا الله أن يجزي الأمير خير الجزاء.
وفي ختام اللقاء، التقطت الصور التذكارية مع أمير المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أمير الجوف يتناول الإفطار مع الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دار الرعاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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