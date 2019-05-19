شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية لبحث الاعتداءات الأخيرة والان مع التفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء السبت، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه دعوةً لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين، في مكة المكرمة يوم الخميس 30 مايو (أيار) الجاري.

وجاءت دعوة الملك سلمان، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "حرصاً منه على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيانها، إن الدعوة تأتي بعد الهجوم على سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة.

ولفت البيان، إلى أن تلك الأحداث الأخيرة لها تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.