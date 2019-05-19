مستشفى الملك خالد التخصصي يُجري 246 عملية في منطقة القصيم

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - القصيم

اختتم مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حملة ” إبصار صائم” التي نفذها في منطقة القصيم على مرحلتين الأولى يومي الجمعة والسبت (5-6) والثانية يومي الجمعة والسبت (12-13) من شهر رمضان بالتعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم.

وأكد الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أن حملة ” إبصار صائم” نجحت ولله الحمد في إجراء (246) عملية إزالة الساد (أو ما يعرف بالماء الأبيض) في 3 مستشفيات بمنطقة القصيم وهي: مستشفى الملك فهد التخصصي والمستشفى المركزي ببريده بالإضافة لمستشفى الملك سعود بعنيزة خلال أربعة أيام، وأضاف الراجحي أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون سخَّر كافة إمكاناته لنجاح الحملة انطلاقاً من رسالة المستشفى ودوره في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة لتحسين صحة العين والوقاية من العمى، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في كافة مناطق المملكة والوصول إلى المريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض.

وبيَّن الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي أن حملة ” إبصار صائم” نفذها فريق متكامل من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون شمل فريقاً من الأطباء والتمريض والعمليات وفني التعقيم، إضافة إلى المثقفين الصحيين واستخدمت أكثر من ١٠ أجهزة فيكو (تفتيت العدسة بالموجات الفوق صوتية) وأكثر من ٢٤٦ عدسة من أحدث أنواع العدسات الطبية وفرها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وزاد الراجحي أن الفريق الذي نفذ الحملة فريق متطوع أجرى العمليات خارج أوقات عملهم الرسمي إيماناً منهم بفلسفة المستشفى التي تدعم وتتبنى العمل التطوعي وخدمة المريض والوصول له.

وقال الراجحي إن هذه الإمكانات والنجاح الكبير للحملة لم يتحقق دون دعم قيادتنا الرشيدة ومتابعة واهتمام معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي يحرص على دعم كافة البرامج والمبادرات التي تساهم في الوصول للمريض وتقديم الخدمات له.

وأضاف الراجحي قائلاً إن منظومة النجاح في المستشفى كانت بفضل الله ثم بتوجيهات وجهود مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور سعد القصبي الذي يحرص على أن يكون المستشفى نموذجاً للرعاية الصحية المتخصصة ومركزاً تعليمياً وتدريبياً متقدماً ومرجعية في مجال أبحاث العيون ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم. وأن تمتد خدماته لتصل لكافة مناطق المملكة ويكون له الدور الريادي في دعم التجمعات الصحية والمستشفيات والمراكز في المملكة لدعم وتعزيز صحة العين ومكافحة العمى في المملكة.

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وشدد الراجحي على أن مبادرة “إبصار صائم” تأتي ضمن حزمة المبادرات التي أطلقها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تحقيقاً لأهداف رؤية 2030 في دعم العمل التطوعي وفي إطار برامج المشاركة المجتمعية والحملات التطوعية التي تتبناها وزارة الصحة، ودعم التعاون الطبي مع المنشآت الصحية المختلفة للوصول إلى التكامل في الخدمات الصحية المقدمة للمريض. إضافة إلى أن هذه الحملات تساهم في تدريب الكوادر الطبية بشكل عملي ومكثف ونقل خبرة وتجربة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون باعتباره مرجعية في مجال تدريب وتأهيل الكوادر الطبية في مجال العيون.

وفي ختام تصريحه شكر الدكتور عبدالعزيز الراجحي معالي الدكتور منصور بن ناصر الحواسي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالقصيم والدكتور سلطان الشايع الرئيس التنفيذي للتجمع ومديري المستشفيات والمديرين الطبيين وكافة المسؤولين في التجمع على تعاونهم ومساهمتهم في نجاح الحملة.

كما شكر كافة أفراد الطاقم الطبي الذي نفذ حملة “إبصار صائم”والطاقم المساند الذي أكمل الإعداد والتجهيز للحملة ووفر كافة المستلزمات لموقع الحملة في القصيم خلال وقت قصير.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون كان قد أطلق حزمة من المبادرات التطوعية في وقت سابق حيث نفذت مبادرة “العيون لكم” في مدينة حائل وشملت المبادرة علاج (100) حالة منها ٦٠ عملية لإزالة الساد، ثم مبادرة تحت شعار “في غمضة عين” للتوعية بخطورة أقلام الليزر وهدفت لتوعية “1000” طالب وطبقت في أربع مدارس في مدينة الرياض، أما المبادرة الثالثة نفذت تحت شعار “سلامة عينيك” وهدفت لنشر الوعي الصحي للوقاية من إصابات العين وكيفية إجراء الإسعافات الأولية وطبقت في مترو الرياض وتم توعية “300” عامل. والمبادرة الرابعة “بعينيك نهتم” ركزت على نشر ثقافة الاهتمام بالعين وإجراء الكشف الوقائي واستفاد من تلك المبادرة “300” مواطن.

أما المبادرة الخامسة التي أطلقها المستشفى تحت شعار “ساعدني لأرى” هدفت لنشر ثقافة التبرع بالقرنية ومساعدة المرضى الذين هم بحاجة لها ونظمت في مدينة الرياض ونجحت المبادرة في الحصول على أكثر 350 متبرعاً للقرنية.