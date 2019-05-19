ماذا تعرف عن التطبيق الجديد لحساب المواطن وروابط التحميل؟

2019-05-19

ماذا تعرف عن التطبيق الجديد لحساب متابعات الخليج 365 وروابط التحميل؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق برنامج حساب متابعات الخليج 365 قبل أسابيع، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية، في إطار التسهيل على المستفيدين.

ويتيح التطبيق للمستفيدين الاطلاع على بياناتهم لمعرفة تفاصيل الدفعات المالية، ومعلومات وتفاصيل الطلب إلى جانب التعرف على دراسة حالة الأهلية والاعتراض وكذلك الاطلاع على بيانات المستفيد.

خدمات التطبيق الجديد

ويستهدف إطلاق التطبيق الجديد تحسين ورفع جودة الخدمة ومواكبة للتغيير في ظل التطور التقني واستغلال التقنية في سبيل توفير وقت وجهد المستفيدين.

كما يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام والتنقل من أيقونة لأخرى مما يساعد المستفيدين من تصفح حساباتهم ومتابعة تفاصيل الدفعات الخاصة بهم ونتائج الأهلية لكل شهر بالإضافة لخدمات أخرى دون الحاجة لاستخدام الأجهزة الحاسوبية.

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روابط تحميل التطبيق

ولتحميل تطبيق حساب متابعات الخليج 365 للهواتف التي تعمل بنظام “آي أو إس” عبر هذا الرابط: (هنا) .

ولتحميل التطبيق لمستخدمي نظام الأندرويد تنزيل التطبيق من خلال الرابط الآتي: (هنا) .

التطبيق باللغة العربية

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أن اللغة المستخدمة في التطبيق الجديد الذي تم إطلاقه مؤخراً، هي اللغة العربية، وذلك ردًا على استفسارات من بعض المستفيدين الذين يقولون إن التطبيق باللغة الإنجليزية ويجدون صعوبة في استخدامه.