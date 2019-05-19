وظائف أكاديمية للجنسين بجامعة الملك سعود في الرياض والأحساء

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية توفر وظائف أعضاء هيئة تدريس للسعوديين حملة الماجستير والدكتوراه (للرجال والنساء) في كليات الجامعة بالرياض والأحساء، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف (الكليات):

1- كلية طب الأسنان في الرياض:

– طب وأشعة الفم (للجنسين – ماجستير في الطب وأشعة الفم).

– طب صحة الفم والمجتمع (للجنسين – ماجستير في صحة الفم والمجتمع).

– طب أمراض الفم والأحياء الدقيقة (للجنسين – ماجستير في طب أمراض الفم والأحياء الدقيقة).

– طب الاستعاضة السنية (للجنسين – ماجستير في طب الاستعاضة السنية).

– طب الأسنان التحفظي (للجنسين – ماجستير في طب الأسنان التحفظي).

– طب أمراض الفم (للجنسين – ماجستير في طب أمراض الفم).

– طب الفم وآلام الفم والوجه (للجنسين – ماجستير في طب الفم وآلام الفم والوجه).

– علم أشعة الفم (للجنسين – دكتوراه في علم أشعة الفم).

– طب أسنان الأطفال (للجنسين – دكتوراه في طب أسنان الأطفال).

– طب أمراض الفم والوجه والفكين (للجنسين – دكتوراه في أمراض الفم والوجه والفكين).

– طب جراحة الفم والوجه والفكين (للجنسين – دكتوراه طب جراحة الفم والوجه والفكين).

– طب جذور وأعصاب الأسنان (للجنسين – دكتوراه طب جذور وأعصاب الأسنان).

2- كلية العلوم الطبية التطبيقية:

– تقنية الارتواء القلبي (للجنسين – ماجستير في الارتواء القلبي).

– العلاج الوظيفي (للجنسين – دكتوراه في العلاج الوظيفي).

– العلاج التنفسي (للنساء فقط – ماجستير في العلاج التنفسي).

3- كلية الطب بالرياض:

– علم التشريح (للجنسين – دكتوراه في التشريح).

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4- كلية التمريض بالرياض:

– تمريض صحة الأم وحديثي الولادة (للنساء فقط – دكتوراه في تمريض صحة الأم وحديثي الولادة).

5- كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بالرياض:

– الأخلاقيات الحيوية (للجنسين – دكتوراه في الأخلاقيات الحيوية).

– الوبائيات (للنساء فقط – دكتوراه في علم الوبائيات).

6- كلية العلوم الطبية التطبيقية بالأحساء:

– الصحة العامة (للجنسين – ماجستير في الصحة العامة).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على المؤهل المطلوب.

3- لائقاً طبياً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/09/14هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– على من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]