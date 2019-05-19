الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين في التدريب التقني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح باب التقديم في مسابقة الوظائف الإدارية والفنية للرجال والنساء لسد احتاج المؤسسة والكليات في مختلف مناطق المملكة حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف الرجالية:

– مدقق شؤون موظفين (مقر المؤسسة بالرياض)

– محاسب مساعد (مقر المؤسسة بالرياض)

– فني أجهزة حاسب وشبكات (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

– مساعد إداري (مقر المؤسسة بالرياض)

– مسجل طلبة (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

– أمين مستودع (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

– أمين صندوق (الكليات والمعاهد – مناطق متعددة)

الوظائف النسائية:

– محقق إداري مساعد (إدارة التدريب التقني بالرياض)

– فني أجهزة حاسب وشبكات (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– سكرتير (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

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– كاتب شؤون موظفين (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– مسجل طلبة (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– كاتب حسابات (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– أمين مستودع (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

– أمين صندوق (الكليات التقنية للبنات – مناطق متعددة)

ومن ضمن الشروط العامة: قبول الطلبات على الوظائف اعتباراً من بداية دوام يوم ألاحد الموافق 14 / 09/ 1440ه وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 18 /09/ 1440هـ.

التقديم على الوظيفة يكون على المسمى والمرتبة التي تطابق شغل الوظيفة فعلا من واقع) المؤهلات و الخبرات ( و اللجنة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة ) .

يشترط أن يكون المتقدم غير موظفين حكوميين ، ويمكن ملن يشـغلون وظيفة على بند الأجور أو المستخدم التقديم على المسابقة.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل على الموقع سـوف يظهر للمتقدم رقم الطلب آلياً وعليهم طباعته والاحتفاظ به وإرفاق مع أوراقهم الرسمية عند المقابلة.

وللاستفسار التواصل مع الربيد الإلكتروني : [email protected] .

للتقديم من خلال الرابط التالي:

https://serv.tvtc.gov.sa/app/njobs/selectcomp.aspx

وذلك اعتباراً من الأحد القادم 1440/9/14هـ حتى نهاية دوام الخميس الموافق 1440/9/18هـ.