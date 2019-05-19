وزارة الدفاع تفتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية للإلتحاق بالكليات العسكرية

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الإلتحاق بالكليات العسكرية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق (1440/09/14هـ)، وعلى الطلبة خريجي الثانوية العامة لعام (1440هـ) التابعة لوازارة التعليم تخصص (العلوم الطبيعية) الراغبين بالإلتحاق بوزارة الدفاع التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة بوابة القبول الموحد https://afca.mod.gov.sa للإطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة.

مع العلم بأن الطالب يستطيع التسجيل دون انتظار خروج نتائج اختبارات القدرات، التحصيلي، الكفايات حيث أن اللجنة المركزية سوف تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للقياس بهذا الخصوص.

ملاحظة: اختبار (الكفايات) شرط أساسي للقبول في الكليات العسكرية.