رفع الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الالكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف
أصدرت الهيئة العامة للجمارك تعميماً لجميع المنافذ الجمركية ( البرية، البحرية، الجوية ) بشأن رفع الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الالكترونية ابتداء من تاريخ 1440/9/14ه الموافق 2019/5/19م.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «مكة» فإنه تم توجيه المختصين في المنافذ برفع الحظر عن استيراد الشيشة والسيجارة الالكترونية ووسائل تدخينها الخاضعة للبنود الجمركية، على أن تكون الجهة المختصة بالفسح الهيئة العامة للغذاء والدواء.
على أن يتم السماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب جهاز واحد من أصناف شيشة الكترونية، سيجارة الكترونية، و(200) سيجارة ذات التسخين الكهربائي، وكمية (60 مل) من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الالكترونية، وما زاد عن هذه الكميات المسموح للمسافرين اصطحابها، تعرض على الهيئة العامة للغذاء والدواء ومعاملتها معاملة التبغ ومشتقاته واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليها.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها.
ما تم السماح به للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحابه هو:
1- جهاز واحد من أصناف شيشة الكترونية، سيجارة الكترونية.
2- (200) سيجارة ذات التسخين الكهربائي.
3- كمية (60 مل) من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الالكترونية.
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