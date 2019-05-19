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شهدت محافظة النماص والمراكز التابعة لها وادي زيد والسرح، أمطارًا غزيرة هذا اليوم السبت 13 من شهر رمضان، مصحوبة بزخات من البرد..، وقد سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب. وبينت لقطات وصور الأمطار الغزيرة على المنطقة والبرد الذي رسم لوحة جمالية للنماص ومراكزها. Advertisements





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كانت هذه تفاصيل خبر لقطات جمالية ترسمها الأمطار الغزيرة وزخات البرد في النماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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