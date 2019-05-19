نصائح وتحذير من عائض القرني للمسلمين

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وجه الشيخ الدكتور عائض القرني بعض النصائح الحياتية للمسلمين لحياة أفضل وأكثر تواضعًا وبشاشة، محذرًا في الوقت نفسه من بعض الأفعال التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال القرني: كُن سهلًا، بسيطًا، قريبًا، مُتواضعًا، هاشًّا، باشًّا، وإيّاك والفظاظة والغلظة والتعالي والتشدّق في الكلام، والتفيهق في النُّطق؛ فقد صح عنه ﷺ أنه قال: هلك المتنطّعون والمتعمّقون والمتفيّهقون والمتشدّقون.
وأضاف القرني: أعظمُ المطالب..، وأجلّ المقاصد جوار الواحد الأحد وسُكنى جناته مع الرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقًا؛ إنّها الأمنية العذبة عند كل مسلم ومسلمة، كما قالت امرأة فرعون {ربِّ ابن لي عِندك بيتًا في الجنّة}، داعيًا بقوله: اللهم جوارك في الجِنان.
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