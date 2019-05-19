القبض على شبان قاموا بتخريب محتويات أحد المساجد في الشمالية

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات :

تمكنت شرطة محافظة طريف من ضبط 4 أحداث قاموا بالعبث بمحتويات أحد المساجد في حي الخليج بالمحافظة.

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وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس بأن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرض محتويات احد المساجد بحي الخليج للعبث ، حيث تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار .

وأضاف الخميس أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن ضبط المتورطين في ذلك ، (٤) أربعة احداث ، وايقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذالاجراءات النظامية .

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو تبرز جانبًا من الاخريب الذي قام به هؤلاء الأحداث والتي حظيت بشجب واستنكار المجتمع.