الان تتابع القبض على شبان قاموا بتخريب محتويات أحد المساجد في الشمالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات :
تمكنت شرطة محافظة طريف من ضبط 4 أحداث قاموا بالعبث بمحتويات أحد المساجد في حي الخليج بالمحافظة.
وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية المقدم متعب الخميس بأن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرض محتويات احد المساجد بحي الخليج للعبث ، حيث تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار .
وأضاف الخميس أن إجراءات البحث والتحري أسفرت عن ضبط المتورطين في ذلك ، (٤) أربعة احداث ، وايقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذالاجراءات النظامية .
وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماع مقاطع فيديو تبرز جانبًا من الاخريب الذي قام به هؤلاء الأحداث والتي حظيت بشجب واستنكار المجتمع.
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