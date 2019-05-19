شكرا لقرائتكم شرطة طريف تطيح بـ 4 أحداث تورطوا بالعبث بمحتويات أحد المساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-19 شرطة طريف تطيح بـ 4 أحداث تورطوا بالعبث بمحتويات أحد المساجد متابعات الخليج 365- طريف Advertisements تمكنت شرطة محافظة طريف من ضبط 4 أحداث تورطوا بالعبث بمحتويات أحد المساجد بحي الخليج بالمحافظة. وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشماليةالمقدم متعب الخميس بأن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرض محتويات احد المساجد بحي الخليج للعبث ، حيث تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار ، وأسفرت اجراءات البحث والتحري بتوفيق الله عن ضبط المتورطين في ذلك ، (٤) أربعة احداث ، وايقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذالاجراءات النظامية . والله ولي التوفيق









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة طريف تطيح بـ 4 أحداث تورطوا بالعبث بمحتويات أحد المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.