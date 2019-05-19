تشكيل لجنة لدراسة وضع أسرة العقدة بمحايل

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - محايل

وجه محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس بتشكيل لجنة عاجله لدراسة وضع أسرة العقدة والمكونه من إمرأه وثمانية من الأبناء والبنات .

جاء ذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس على محافظة محايل وأدت إلى تدفق المياه إلى داخل المنزل .

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وفي سياق متصل تواصل مدير مكتب الضمان الإجتماعي بمحايل علي بن يحيى الشبرقي مع مدير عام فرع الوزارة والذي قام بتكليف مركز التنمية الإجتماعية بمحافظة رجال ألمع بإيجاد الحلول العاجله لأسرة حي العقدة بالإيواء وترميم منزلهم وتأثيثه وإنهاء معاناتهم .