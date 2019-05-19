الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن رسمياً “نيوم” مطاراً تجارياً

أعلن موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإياتا”؛ بشكل رسمي أمس (السبت)، اعتماده لمطار “نيوم”، كمطار تجاري. وأدرج “الإياتا” مطار نيوم ضمن قائمة البحث في الموقع للتعريف بالمطارات المعتمدة لديه رسمياً، بحيث يظهر اسم نيوم كمطار تجاري. وانطلقت في شهر يناير الماضي أول رحلة مستأجرة إلى مطار “نيوم”، حيث جرى نقل 130 موظفاً في مشروع نيوم على متنها.

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