ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي لبحث آخر التطورات بالمنطقة الرئيسية

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي لبحث آخر التطورات بالمنطقة

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