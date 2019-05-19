عادل الجبير: السعودية لا تسعى وراء الحرب مع إيران

هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير الجمهورية الإسلامية في إيران خلال مؤتمر صحفي عقده في ساعات متأخرة فجر اليوم.

وقال الجبير إن المملكة تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، على حد قوله.

وأكد وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" على أن يد المملكة دائماً ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني بإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع.

وأضاف أن المملكة تتمنى أن يتم التحلي بالحكمة وأن يبتعد النظام الإيراني ووكلائه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقه المخاطر وأن لا يدفع النظام الإيراني المنطقة إلى مالا تحمد عقباه.

وفيما يخص النظام الإيراني قال: "النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة".

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وأشار أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.

وأوضح الجبير أن دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته على مدى العقود الماضية وهي جرائم أكثر من أن تحصى.

متهما النظام الإيراني بالسعى مباشرة ومن خلال وكلائه إلى إثارة القلاقل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وكشف أن أفراد طاقم السفينة الإيرانية لا يزالون يتلقون الرعاية اللازمة التزاماً من المملكة بمسؤولياتها الدولية والإنسانية والبيئية في الوقت الذي تعرضت فيه ناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي إلى هجوم تخريبي وكذلك تم استهداف محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب.

موضحا أن المملكة استجابت إلى نداء استغاثة من سفينة نفط إيرانية في عرض ⁧البحر الأحمر⁩ وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد.