(التعليم) تعلن توفر 10456 وظيفة شاغرة … التقديم هنا

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أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم للرجال والنساء لشغل (10456) وظيفة من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها بالشروط التالية:-

١ – أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة.

٢ – اجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي.

٣ – مناسبة الدرجة العلمية والتخصص للمواد التعليمية المعلنة.

٤ – قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة.

٥ – ألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخلها مواز للدرجة العلمية الحاصل عليها.

المؤهلات :-

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– مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

– مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة.

– مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين من الجامعات أو الكليات المعتمدة.

– مؤهل البكالوريوس الجامعي المنتسبين الحاصلين على الدبلوم التربوي.

طريقة التقديم:

التقديم من خلال نظام (جدارة) بموقع وزارة الخدمة المدنية

للتقديم انقر هنا

وقت التقديم :- من الأربعاء القادم 1440/9/17هـ (الساعة 10 صباحاً) حتى الثلاثاء الموافق 1440/9/23هـ (الساعة 4 عصراً).

