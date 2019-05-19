الجبير: السعودية سترد على أي عدوان بكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها

أكَّد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الأحد، أنَّ المملكة العربية السعودية تؤكد على أنَّ يدها دائمًا ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أنَّ من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار، وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية: إن السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.

وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية لا تريد حربًا في المنطقة، ولا تسعى إلى ذلك وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنَّه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإنَّ المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.

وأضاف أنَّ المملكة سبقت وأن استجابت إلى نداء استغاثة من سفينة نفط إيرانية في عرض البحر الأحمر، وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد طاقمها.