رسميًّا.. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعتمد مطار «نيوم»

أعلن موقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الأحد، وبشكل رسمي، مطار نيوم مطارًا تجاريًّا، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام.

وكان المجلس التأسيسي لـ«نيوم» برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ وافق في 16 يناير الماضي، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة خليج نيوم، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها، ومنها تحويل مطار نيوم إلى مطار تجاري.

ووجه المجلس بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام الجاري 2019؛ حيث من المتوقع افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية للوجهة مع نهاية 2019، إضافة إلى تحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة، على أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى من خليج نيوم في 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر إن 2019 سيشكل علامة فارقة في رحلة نيوم، وتابع: «نحن نستعد الآن للانتقال إلى المراحل الإنشائية لتهيئة منطقة خليج نيوم، التي ستقدم مفهومًا جديدًا للعيش والعمل يُمكِّنها من أن تكون منصة لجذب نخبة العقول في العالم لإيجاد قطاعات اقتصادية واعدة».

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وأوضح النصر أن استراتيجية تطوير خليج نيوم سترتكز على أربع ركائز أساسية: الأولى هي توفير تجربة معيشة وجودة حياة مثالية للعائلات. والثانية هي إيجاد أسلوب حياة راقٍ ومنظومة سياحية وترفيهية. أما الركيزتان الثالثة والرابعة فتتمثلان في دعم مراكز الابتكار ومراكز الإبداع من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية لنيوم.

يذكر أن خليج نيوم يحتوي على شواطئ بيضاء نقية ومناخ معتدل، وبيئة استثمارية جاذبة يقودها صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 500 مليار دولار بجانب المستثمرين المحليين والدوليين.

وسيتم الحفاظ على الخصائص البيئية المتميزة للمنطقة، وحماية وتحسين النظام البيئي الفريد لها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على جمال المنطقة والحياة البحرية والبرية الفريدة والمناطق التراثية التي سيتم حمايتها للأجيال القادمة.

وكان مشروع نيوم أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، في سبتمبر 2018، أن مطار نيوم سيستقبل رحلات أسبوعية منه وإليه لتسهيل عملية التنقل؛ وذلك ضمن مخطط عام لإنشاء شبكة مطارات في منطقة نيوم سيكون أحدها مطارًا دوليًّا على طراز عالمي.