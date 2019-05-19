بعد قليل.. الجبير يستعرض مستجدات المنطقة في مؤتمر صحفي

عقب دعوة الملك سلمان لعقد قمتين طارئتين بمكة
يعقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الواحدة والنصف من صباح اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، يستعرض خلاله أهم مستجدات المنطقة.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أعلن مساء أمس السبت، أنَّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجَّه الدعوة لأشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وقادة الدول العربية، لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم الخميس 25 رمضان 1440 هـ، لبحث الاعتداءات على سفن تجارية بالخليج ومحطتين للنفط تابعتين لشركة أرامكو، وتداعيات ذلك على المنطقة.
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