شرطة الحدود الشمالية: ضبط 4 أحداث عبثو في محتويات أحد المساجد

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب الخميس، بأن شرطة محافظة طريف باشرت بلاغاً عن تعرض محتويات أحد المساجد بحي الخليج للعبث، حيث تم على الفور معاينة المختصين للموقع ورفع الآثار.

وأسفرت إجراءات البحث والتحري، عن ضبط 4 أحداث، وتم إيقافهم بدار الملاحظة الاجتماعية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.