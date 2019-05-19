

سكاكا 13 رمضان 1440 هـ الموافق 18 مايو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بزيارة لمنتزه النخيل بمدينة سكاكا، يرافقه المستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني .

وتجول سموه في المنتزه واطلع على الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات وزوار الحديقة، كما التقى سموه بعدد من الزوار وتجاذب معهم الأحاديث الودية والتقطت الصور التذكارية .

بعد ذلك توجه سمو أمير منطقة الجوف لمقر " قناديل رمضاني" الذي تقيمه وتنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة بدعم من شركة دروازه المحدودة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مدير الجمعية خالد بن عبدالرحمن العيسى الذي أطلع سموه على الأنشطة والبرامج الرمضان التي تقام خلال الشهر الفضيل.

//انتهى//

02:23ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي/ أمير الجوف يزور منتزه النخيل و " قناديل رمضاني" ويلتقي بزائريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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