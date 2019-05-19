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2019-05-19 هنا التوزيع الجغرافي لاحتياج الوظائف التعليمية و دليل التخصصات كشفت وزارة التعليم عن التوزيع الجغرافي للاحتياج للعام الدراسي ١٤٤١هـ للمعلمين والمعلمات والتخصصات المطلوبة وآلية التقديم للراغبين بشغلها. عبرالرابط التالي: هنا جاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن 10456 وظيفة ضمن ⁧الوظائف التعليمية ⁩ للعام الدراسي ١٤٤١هـ بالتنسيق مع ⁧وزارة الخدمة المدنية⁩. كما كشفت الوزارة عن دليل التخصصات لشغل⁧ الوظائف التعليمية⁩. Advertisements دليل التخصصات للمعلمين هنا دليل التخصصات للمعلمات هنا









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