الجبير في رسالة حزم إلى إيران: تخلي عن تصرفاتك الخرقاء

2019-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ⁧عادل الجبير أن المملكة تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي له، صباح اليوم الأحد، أن المملكة تؤكد على أن يدها دائماً ممتدة للسلام وتسعى لتحقيقه، وترى أن من حق شعوب المنطقة بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار وأن تنصرف إلى تحقيق التنمية.

وتابع أن المملكة استجابت إلى نداء استغاثة من سفينة نفط إيرانية في عرض ⁧البحر الأحمر⁩ وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد طاقمها، وأن أفراد طاقم السفينة الإيرانية لا يزالون يتلقون الرعاية اللازمة التزامًا من المملكة بمسؤولياتها الدولية والإنسانية والبيئية في الوقت الذي تعرضت فيه ناقلتي نفط سعوديتين في الخليج العربي إلى هجوم تخريبي وكذلك تم استهداف محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق – غرب.

وقال الجبير: النظام الإيراني لا يبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة، بل سعى مباشرة ومن خلال وكلائه إلى إثارة القلاقل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة، مشيرًا إلى أن دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته على مدى العقود الماضية وهي جرائم أكثر من أن تحصى.

ولفت وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة، ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب، وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.

وصرح الجبير بأن: المملكة تتمنى أن يتم التحلي بالحكمة وأن يبتعد النظام الإيراني ووكلائه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقه المخاطر وأن لا يدفع النظام الإيراني المنطقة إلى مالا تحمد عقباه، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني بإيقافه عند حده ومنعه من نشر الدمار والفوضى في العالم أجمع.