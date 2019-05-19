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الجبير: لن نسمح لقطر بدعم الإرهاب وجعل منصاتها الإعلامية منبرًا للتطرف
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن قطر أساءت لدول مجلس التعاون الخليجي، ولن تسمح المملكة لها بأن تدعم الإرهاب وتجعل منصاتها الإعلامية منبرًا للتطرف.
وتابع الجبير في مؤتمر صحفي له، صباح اليوم الأحد، أن المملكة لا تريد من قطر دعم الإرهاب وتريد منها العيش بجوارها في سلام، وأن على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عامًا، وأنها تريد الخير للشعب القطري.
في سياق آخر، شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن المملكة لا تريد حربًا في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب وفي الوقت ذاته تؤكد أنه في حال اختارت إيران الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها.
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