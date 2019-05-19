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الجبير عن هجمات الطائرات المسيرة : التورط الحوثي واضح.. والتحقيقات جارية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن أيدي السعودية ممتدة للسلم وتبحث عن تحقيقه في حين أن النظام الإيراني لا يبحث عن السلام في المنطقة مؤكداً أن إيران ارتكبت جرائم لا تحصى من خلال تنفيذ عمليات إرهابية في السعودية ودول المنطقة .
وقال في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الخارجية – قبل قليل – أن السعودية لا تسعى للحرب إلا أنها سترد بكل قوم وحزم على أي تهديد إذا اختار الطرف الآخر الحرب وذلك في ظل ماتقوم به إيران من تهديد للمصالح الاقتصادية للعالم من خلال تهديد الممرات البحرية. مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إيران من زعزعة أمن المنطقة .
وأعرب الجبير عن أمله في أن تسود الحكمة السياسة الإيرانية والكف عن الأعمال العدائية لافتاً إلى أن هناك بيان مرتقب بشأن الهجوم الذي تعرضت له سفن قبالة ساحل الإمارات . مشيراً إلى أن العالم كله يعتبر الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية .
وعن الحوثيين ، قال الجبير : الحوثيون انقلبوا على الدولة اليمنية والتحالف يعمل على إعادة الشرعية لافتاً إلى أن التحقيقات بشأن هجمات الطائرات المسيرة ما زال جاريا لكن تورط الحوثيين واضح .
وفيما يخص قطر ، طالب الجبير الدوحة بأن تتعايش مع الدول بسلام
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