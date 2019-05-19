السعودية | القطيف تطلق أولى لياليها الرمضانية في وسط العوامية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 3:36 صباحًا, 19 مايو 2019 م المناطق - الرياض أطلقت بلدية محافظة القطيف اليوم، أولى لياليها الرمضانية في وسط العوامية، وذلك بحضور كثيف ومشاركة من قبل الأهالي في المحافظة.

وتتضمن الفعاليات عدة أركان تشتمل على أركان ثقافية وصحية وفلكلور شعبي من التراث المحلي، بالإضافة إلى المتحف القطيفي وركن الحرفيين والأكلات الرمضانية وإفطار رمضاني شعبي وألعاب شعبية وألعاب أطفال وتصوير فوتوغرافي.

وتستقبل الفعاليات روادها من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل لمدة أربع ليالي.

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