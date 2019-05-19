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فيديو.. نظام أردوغان يغطي فشله في الداخل بالعدوان على جيرانه!
متابعات الخليج 365 - الرياض
غطى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فشله في الداخل بالعدوان على جيرانه، حيث يسعى النظام للتوغل والعدوان تحت ذريعة مواجهة الإرهاب.
وسلط تقرير لقناة إكسترا نيوز الإخبارية المصرية الضوء على تقرير أممي مستقل يكشف إن 50 فصيلًا مسلحًا مدعومًا من تركيا مارسوا أعمال نهب وسرقة واغتيالات ممنهجة في مناطق بشمال سوريا.
وتسببت الحملة العسكرية التركية على عفرين السورية في نزوح أكثر من 130 ألف مواطن إلى المناطق الخاضعة لنظام بشار الأسد أو تلك التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي البلاد.
ويتهم ناشطون، تركيا باتباع سياسة طمس الهوية في عفرين وذلك بتغيير أسماء الشوارع ونشر الأعلام التركية في المدارس والمناطق العامة والحكومية، حيث يحاول أردوغان تغطية فشله وخسارته الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول باحتلاله مساحات كبيرة من سوريا بما يخالف القوانين الدولية.
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